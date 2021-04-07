شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عزاء منير حسن يوم الجمعة فى الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الراحل منير حسن، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، مساء يوم الجمعة المقبل، فى مسجد الحامدية الشاذلية، حيث رحل والد شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق تحت السن، صباح أمس الثلاثاء.

وكان الراحل منير حسن نموذجا للإخلاص والتفاني بالعمل داخل القلعة البيضاء، حيث سبق له وتولى العديد من المناصب بالنادي منها الإشراف على إدارتى العلاقات العامة والتسويق، كما عمل مديرًا للكرة بفريق الكرة وشغل عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك.

وتقدمت إدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز بخالص العزاء لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فى سياق آخر، يستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.