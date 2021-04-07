شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 / 4 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 7 / 4 / 2021 بالدوري المصرى حيث يلتقى الجونة مع طلائع الجيش ووادى دجلة مع البنك الاهلى وأخيراً الاسماعيلى مع المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة الجونة وطلائع الجيش

تقام مباراة الجونة وطلائع الجيش في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

موعد مباراة وادى دجلة والبنك الاهلى

تقام مباراة وادى دجلة والبنك الاهلى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر البنك الاهلى من زعيم الثغر بهدف دون رد بالجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 8 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً فيما يحتل البنك الاهلى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة الاسماعيلى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى البورسعيدى على الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.