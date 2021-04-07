شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يكشف كواليس رفض انتقاله لـ سانت إيتيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، عن كواليس فشل انتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي، مشيرا إلى أنه حدثت مشكلة بعدما جاء مسئولو سانت إيتيان الفرنسي إلى مصر، ولكن لم يوفقوا في حسم الصفقة.

وقال مصطفى محمد خلال تصريحات تليفزيونية: "رئيس سانت إيتيان قال حاجة غلط على الزمالك ولم يعجبني الكلام وأرسلت رسالة لأعضاء المجلس وقلت لهم مش هقبل الإهانة عليكم، وأنا تحت أمركم حتى لو هاخد 100 مليون دولار، وأنا مكنتش باعتها لهم عشان تنشر في الإعلام زي ما حصل، ولكن عشان أقولهم بحبكم وبقدركم".

وتابع مصطفى محمد: "مسئولو سانت إيتيان كانوا متمسكين بالتعاقد معي وكانوا يرغبون في قدوم رئيس النادي إلى مصر للاعتذار لمسئولي الزمالك، ولكن كنا اتخذنا قرارا برفض التعاقد معه"، مضيفا: "تحدثت مع إدارة الزمالك عن قبول العرض بعد اعتذار النادي ورئيسه والصفقة تتم وفيها مصلحة لي وللنادي، ولكن إدارة الزمالك اشترطت دفع المبلغ كاش، وبسبب تمسك النادي الفرنسي بالتعاقد معي لذلك قاموا ببيع أحد اللاعبين وأرسلوا المبلغ لنادي الزمالك ولكن في النهاية الزمالك رفض العرض الفرنسي".

وعن عرض جالاتا سراي التركي أكد: "جالاتا سراي فريق كبير وأكبر فريق في تركيا واستقبلوني استقبالا كبيرا فور وصولي، ولم أكن أعلم العرض التركي وقت وجود مفاوضات مع سانت إيتيان إلا عن طريق إدارة الزمالك".

وعن أقرب اللاعبين إلى قلبه في صفوف الزمالك، قال: "شيكابالا وطارق حامد وفرجاني ساسي الأقرب إلى في صفوف الزمالك وكانوا يعلمون برغبتي في الاحتراف، لأن حلم الاحتراف حق مشروع لأي لاعب وهم مروا بهذه التجارب من قبلى ويشعرون بي، وشيكابالا وعدني بأن يساعدني".

وعن اتهامه بالتمرد على الزمالك وغيابه عن المران لرغبته في الاحتراف أكد: "لم أتمرد على الزمالك وحينما غبت عن المران كان لظروف مرض والدتي وإصابتي، والدليل أننى لم يقع علىّ أى خصم ودافع عني كل المسئولين في النادي".

وضاف لاعب جالاتا سراى التركى: "من صغري كان حلمي اللعب للزمالك وأحقق معه بطولات، وأحب جماهير الزمالك وأتمنى ألا يغضبوا مني خاصة أنني لم أقصر في شيء، ورغم غضبكم مني لكن أحبكم"، مؤكدا: "أتواصل مع فرجاني ساسي باستمرار وأحبه على المستوى الشخصي"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إن كان شيكابالا سيجدد للزمالك أم لا".

واستطرد: "أنا سني كبير، ولم أحترف في سن صغيرة مثلما هو معتاد مع اللاعبين في سن الـ19 أو الـ20، وأثناء تواجدي مع طلائع الجيش طلب أحد الأندية التركية الذين يلعبون في منتصف الجدول ضمي ولم تتم المفاوضات، كما إنني طلبت الرحيل من الزمالك بعد قدوم عرض من فناربخشة في الموسم الماضي، لكن مجلس إدارة الزمالك السابق طلب بقائي من أجل التتويج بدوري أبطال أفريقيا".

وواصل: "بعد نهاية بطولة أفريقيا جاء المجلس الجديد وجاء لي عرض جديد وتلك المرة من جالاتا سراي وتمسكت بالرحيل لأن سني كبير، ولأن سعري لن يرتفع عن السعر الحالي لأنني ألعب في مصر ولست في الخارج لتزيد قيمتي"السوقية".