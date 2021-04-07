شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: غزل المحلة فريق يستحق أن ترفع له القبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي مدحت شلبي أن فريق غزل المحلة أثبت أنه فريق كبير لم يصعد لدوري الأضواء ليمثل دور ضيف الشرف ويهبط مرة أخرى، موضحا أن المحلة بات فريقا يستحق أن ترفع له القبعة.

وتابع شلبي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون، على فضائية أون تايم سبورتس 2: "تقييم المحلة ليس على أدائه في مباراة واحدة، ولا علاقة لهذا التقييم بالمباراة القوية التي خاضها الفريق اليوم أمام سموحة، وليس له علاقة أيضا بأنه فاز على الزمالك، لكنه على المستوى الدفاعي والهجومي فريق يستحق الاحترام".

وتابع: "محدش يقولى المحلة طول عمره كبير، لأن الفريق بقاله 20 سنة يصعد ليهبط، لكن هذا الموسم يستحق الإشادة والتكريم ونتمنى أن يستمر الفريق في تقديم المستويات المميزة، خاصة أنه فريق لم يتكلف مبالغ مالية ضخمة عكس بعض الفرق ذات الميزانية العالية بالدوري".

وتعادل فريقا غزل المحلة وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق رجب نبيل من عرضية متقنة من الجانب الأيمن وضعها اللاعب قوية برأسه داخل المرمى معلنا هدف السبق للموج الأزرق، وتعادل فتحى مبروك للمحلة من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز العاشر بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد أبناء سموحه إلى 24 نقطة في المركز الثامن.