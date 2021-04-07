شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن التفوق على الفرق السنغالية بعد 5 مواجهات.. قبل مواجهة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقبل تلك المواجهة الهامة، والتى يحتاج الفارس الأبيض للفوز بها وانتظار نتيجة مباراة الالترجى ومولودية الجزائر لتحديد موقفه من التأهل لربع نهائى دورى الأبطال، فقد سبق للفارس الأبيض وواجه الفرق السنغالية فى 5 مباريات.

الزمالك التقى مع ثلاث فرق سنغالية مختلفة، وجاءت نتائجها جميعًا مناصفة بينهم، حيث حقق الزمالك الفوز فى مباراتين وفازت الفرق السنغالية فى اثنان مثلهم، وحسم التعادل مواجهة واحدة.

المواجهة الأولى للزمالك كانت ضد فريق "إيه إس سي نديامبور" السنغالى في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000 وفاز الفريق الأبيض ذهابا 3/1 وتلقي هزيمة في مباراة الإياب بنتيجة 1/0.

المواجهة الثانية ضد فريق "جينراسيون فوت" السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019/2020، وخسر الفريق الابيض في السنغال 2/1 بينما حقق الفوز بهدف نظيف في القاهرة.

والتقي الزمالك مع تونجيث في لقاء الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في السنغال وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام تونجيث، لحصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 8 مع انتظار خسارة مولودية الجزائر من الترجى التونسى، حتى يضمن الزمالك التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بتفوقه فى المواجهات المباشرة على الفريق الجزائرى الذى سيكون متساوى معه فى عدد النقاط.