شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي الأسبق: أتمنى عدم مواجهة الترجى فى ربع النهائي بسبب غياب الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، ألا توقع قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فريقه في مواجهة مع الترجي التونسي في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن مباريات دور الثمانية لا يطبق بها تقنية حكم الفيديو "VAR" وتحدث أزمات تحكيمية كثيرة فى أية مواجهة يكون بطلها فريق الترجي خاصة على ملعبه برادس.

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي، إن بيتسو موسيماني مطالب بإراحة عدد من لاعبي الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، ومن الأفضل إراحة محمد الشناوي ومنح الفرصة لعلي لطفي، بحيث يحرس الأخير العرين الأحمر في مباراة سيمبا، ويتم الدفع بمصطفى شوبير في مباراة النصر بكأس مصر.

كما طالب "فوزى" موسيماني بإراحة محمد مجدي أفشة ومنح الفرصة للاعبين آخرين مثل وليد سليمان وليحصل على الوقت كله من المباراة أو جزء من الوقت، مشددا على ضرورة إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين لأن الأهلي مقبل على مباريات قوية، وضغط في المباريات خلال الشهر الحالي.

وشدد فوزى على أن الأندية المصرية هي من أصبحت عقدة لفرق شمال أفريقيا وليس العكس، مشيرا إلى أن مواجهة صن داونز والوداد المغربي أفضل من مواجهة الترجي بسبب غياب الفار.