دوري الأبطال.. إعادة نهائي 2020.. وتشيلسي يطمح في نصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



بعد أقل من ثمانية شهور على لقائهما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، سيصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي مجددا ببايرن ميونخ الألماني في الطريق الذي يسعى لإنهائه بحصد اللقب الأول له في البطولة الأوروبية العريقة.

وكان بايرن ميونخ أحبط مغامرة سان جيرمان في الموسم الماضي وتوج باللقب بعد الفوز على الفريق الباريسي 1 / صفر في النهائي الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة في 23 آب/أغسطس الماضي.

والآن ، ستشهد البطولة القارية مواجهة أخرى بين الفريقين عندما يلتقيان بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للنسخة الحالية من البطولة.

كما يلتقي بورتو البرتغالي مع تشيلسي الإنجليزي بعد غد الأربعاء فيما يصطدم مانشستر سيتي الإنجليزي ببوروسيا دورتموند الألماني ويواجه ريال مدريد الإسباني فريق ليفربول الإنجليزي غدا الثلاثاء في المباراتين الأخريين بذهاب دور الثمانية.

ويخوض بايرن المباراة بعد غد في غياب مهاجمه الخطير روبرت ليفاندوفسكي ، الذي عانة من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ولكن الفريق البافاري يتلقى دعما معنويا قويا مطلع هذا الأسبوع بالفوز الثمين على مضيفه لايبزج منافسه المباشر على صدارة جدول الدوري الألماني ليوسع الفارق مع لايبزج صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط ويحكم قبضته على صدارة البوندسليجا.

وقال هانزي فليك المدير الفني لبايرن ، والذي منح راحة لمدة يومين لمعظم لاعبي الفريق : "بالنظر إلى الأسابيع المقبلة ، والتي ستكون في غاية الصعوبة ، من الجيد أن نلتقط أنفاسنا الآن ثم نمنح رؤوسنا بعض الراحة".

ومن المؤكد أن غياب ليفاندوفسكي سيمنح سان جيرمان بعض السعادة ، ولكن الفريق الفرنسي يعاني هو الآخر من بعض المشاكل.

وخسر سان جيرمان لقاء القمة مع ليل أمس الأول السبت في الدوري الفرنسي ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط خلال ليل.

كما سيفتقد سان جيرمان في مباراة بايرن جهود لاعبه المتميز ماركو فيراتي ، الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد في الأسبوع الماضي.

كما أعلن النادي اليوم الاثنين أن مدافعه أليساندرو فلورينزي أصيب أيضا بفيروس "كورونا" وخضع للحجر الصحي.

ويلتقي بورتو فريق تشيلسي في مواجهة صعبة بعدما أطاح بورتو في دور الستة عشر بفريق يوفنتوس الذي يقوده المهاجم البرتغالي الخطير كريستيانو رونالدو.

ويفتقد سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو في هذه المواجهة جهود هداف الفريق سيرجيو أوليفيرا بسبب الإصابة.

وقال ماتيوس أوريبي لاعب وسط بورتو : "نعلم أن لدينا لاعبين متميزين لنصل إلى هذا الدور. وصولنا لدور الثمانية كان نتيجة جهد كبير. كافحنا وتأهلنا لهذا الدور عن جدارة".

وبسبب قيود وإجراءات السفر المشددة نتيجة جائحة "كورونا" ، ستقام مباراتا الذهاب والإياب بين بورتو وتشيلسي في مدينة أشبيلية الإسبانية.