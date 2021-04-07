محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مصدر يكشف لمصراوي موقف معلول من مباراة الأهلي والزمالك

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن هناك صعوبة في الوقت الحالي بشأن لحاق علي معلول المدافع الأيسر للنادي الأهلي بمباراة الزمالك في الدوري.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم 18 إبريل الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعاد معلول مؤخراً من تونس ليستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وقال مصدر في الأهلي خلال تصريحات لـ"الخليج 365" "علي معلول خضع لأشعة واثبتت صعوبة لحاقه بمباراة الزمالك في الدوري".

وتابع "معلول يحتاج من 14 لـ21 يوماً للعودة للمشاركة في المباريات بشكل قوي حتى لا تتجدد الإصابة من جديد في العضلة الخلفية".

وأضاف المصدر "معلول لن يلحق بالتأكيد بمباراة سيمبا وكذلك النصر في كأس مصر، وبنسبة 90% سيكون خارج حسابات موسيماني لمباراة الزمالك".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع سيمبا التنزاني الجمعة المقبلة في الجولة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أوروبا، ثم النصر في مسابقة كأس مصر يوم الأربعاء.