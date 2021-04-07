مصطفى محمد يكشف كواليس فشل انتقاله لسانت إيتيان.. ورسالة لجمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي، كواليس فشل انتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي، مؤكدا أنه أبلغ النادي الأبيض برفضه الانتقال للنادي ولو حصل على 100 مليون دولار.

وقال مصطفى محمد، في ضيافة برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "دي إم سي": "لم تتم المفاوضات بنجاح وكان الضغط على الزمالك من جانبهم ومن جانبي من أجل الاحتراف".

وأضاف: "خرج رئيس نادي سانت إيتيان بتصريحات ضد النادي، فوجهت رسالة لأعضاء مجلس الإدارة بأنني لا أقبل الإهانة في حقكم وسأقف في ظهركم ولن أرحل حتى لو سأحصل على 100 مليون دولار".

وتابع: "قررت الاستمرار في الزمالك لكن سانت إيتيان واصل تمسكه بضمي وتقدموا باعتذار، ثم عقدوا جلسة مع وكيلي من أجل إصلاح الأمور، لكن الزمالك أبلغني باستمرار رفضهم لانتقالي إلى سانت إيتيان ".

وواصل: "الزمالك أبلغني بالموافقة على انتقالي لسانت إيتيان بشرط دفع المبلغ بشكل نقدي وهو 5 ملايين دولار، ورغم صعوبة الأمر تمسك سانت إيتيان بضمي إلى النهاية وقاموا ببيع لاعب لإرسال المبلغ (كاش)".

وتابع: "الزمالك لم يوافق أيضا على رحيلي إلى سانت إيتيان رغم إرسال المبلغ المطلوب، وفتحوا باب رحيلي إلى جالاتا سراي".

وواصل: "كنت متمسكا بسانت إيتيان لأنني كنت أعرف كل شيء عن المفاوضات ودرست كل شيء، لكني سعيد بالانتقال لجالاتا سراي، فهو من أكبر الفرق في أوروبا والجماهير هناك مجنونة بكرة القدم".

وتابع: "احتفال السهم يرمز لشيئين، الأول على طريقة ليفاندوفسكي لأني رأيته يحتفل بتلك الطريقة، والثاني سهم الزمالك لأنني أحب النادي، فقررت الاحتفال هكذا، جمهور الزمالك (طيب وبينسى) ويحب لاعبيه".

وأتم قائلا: "أقول لجماهير الزمالك أنني أقدر حزنكم على رحيلي، لما يشوفوا حالة الفريق دلوقتي ممكن يشتموني، أتابع مباريات الزمالك على هاتفي الخاص وأتحدث دائما مع فرجاني ساسي للحديث عن أحوال النادي".