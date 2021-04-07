جوارديولا: تصدي إيدرسون لفرصة هالاند مُذهل.. ولا تعليق على التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بداء حارسه البرازيلي إيدرسون مواريس في مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند التي انتهت لصالحه (2-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال بيب جوارديولا :"حصل هالاند على الكرة بعد تمريرة طويلة خلف الدفاع، لكن إيدرسون تصدى للمحاولة بشكل لا يصدق".

وأهدر هالاند انفراد واضح تصدى له إيدرسون، ولم يسجل في شباك مانشستر سيتي، لكن زميله ماركو رويس فعلها في خسارة الضيف الألماني القريبة بملعب الاتحاد.

وأضاف جوارديولا :"سنحت لنا العديد من الفرص عن طريق فيل فودين الذي كان مصدرنا لتهديد المنافس، لو سجل من هذه المحاولات وقت أن كانت النتيجة 1-0 لتحولت المباراة تماماً".

وأنهى جوارديولا :"لا أفضل الحديث عن التحكيم في مباريات دوري أبطال أوروبا، لدينا الكثير من المواقف معهم في هذه البطولة، لكنني لا أحبذ التعليق على أدائهم".

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً يوم 14 أبريل الجاري على بروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، أملاً في الظهور الثاني في تاريخه بنصف النهائي.