زيدان: لا يزال لدينا مباراة الإياب.. وسعيد من أجل فينيسيوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه فخور بفريقه بعد الفوز على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه سعيد من أجل فينيسيوس جونيور لاعب الفريق.

وحقق ريال مدريد فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على ليفربول في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات عقب نهاية المباراة: "أشعر وكأننا قدمنا مباراة رائعة، واجهنا صعوبات وأنا فخور جداً بفريقي ولكن لا يزال لدينا مباراة الإياب".

وأضاف: "لم نغيير أي شيء من خطة اللعب اليوم، فقط ميليتاو مكان فاران".

وعن لعب الكرات الطويلة، قال المدرب الفرنسي: "كنا نعلم بأننا قادرين على صناعة الخطورة بهذه الطريقة لأن أظهرتهم هجومية".

وبسؤاله عن فينيسيوس: "أنا سعيد من أجله دفاعياً، إنه يقوم بمجهودات مدهشة وهجومياً، إنه يصنع الفارق".

واختتم زيدان تصريحاته عن مستقبله: "إيطاليا دائماً في قلبي، ويوفنتوس دائماً مهم بالنسبة لي، العودة مرة أخرى؟ لا أعرف، أنا هنا في ريال مدريد الآن، لنرى ما سيحدث".