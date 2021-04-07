لوكاس فاسكيز: هدف محمد صلاح سيُبقي على آمال ليفربول!

قال جناح ريال مدريد الاسباني “لوكاس فاسكيز” إن الهدف الذي سجله النجم المصري “محمد صلاح” في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء في مرمى تيبو كورتوا، سيُبقي على آمال ليفربول في مباراة الإياب المقرر لها الأسبوع المقبل على ملعب آنفيلد روود.

وخسر ليفربول من ريال مدريد بنفس النتيجة التي خسر بها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 (1/3) ليضع قدمًا خارج المسابقة الوحيدة المُتبقية له هذا الموسم، بعد توديع المنافسة على لقب الدوري الانجليزي أمام مانشستر سيتي، والخروج من بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي على يد آرسنال ومانشستر يونايتد – على الترتيب –.

وأضاف لوكاس فاسكيز خلال حديثه مع مراسل قناة بي إن سبورتس القطرية “مباراة الليلة كانت مهمة بالنسبة لنا، الفوز يمنحنا الثقة فيما تبقى من الموسم الحالي سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني”.

واستطرد قائلاً “أعتقد أن الفريق قدم أداءً جيدًا في مباراة الذهاب ضد ليفربول، وهذه النتيجة ستساعدنا في الإياب على ملعب آنفيلد روود، ولكن هدف محمد صلاح ربما يمنح ليفربول بعض الأمل”.

وعن تسببه في هدف محمد صلاح في الدقيقة 51 بتغطية مصيدة التسلل لحظة تسلم النجم المصري للكرة “ليفربول ضغطوا علينا بقوة في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني، وعملوا على تسجيل هدف. هددوا المرمى في عدة مناسبات، كانت مباراة صعبة للغاية ومن الوارد تلقي هدف، وهذا أمر طبيعي في مثل هذه المرحلة بمنافسة مثل دوري أبطال أوروبا، كل مباراة صعبة”.

وختم لوكاس فاسكيز الذي يلعب حاليًا كظهير أيمن بسبب إصابة كاربخال “أعتقد أننا نسير بشكل جيد ونلعب بطريقة مميزة في الفترة الأخيرة وهذا مهم، نتمنى أن يستمر هذا الأداء حتى نهاية الموسم الحالي”.

وبات ليفربول مُطالبًا بتحقيق ريمونتادا أمام ريال مدريد كما سبق وفعل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة، عندما حَول تأخره بثلاثة أهداف في الذهاب على ملعب كامب نو إلى فوز ساحق برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد روود في الإياب.