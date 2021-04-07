نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا «زيدان يقهر الظروف، ويصنع الحدث»

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6-4-2021، لحساب إياب ربع النهائي.

كعادته في المباريات الكبيرة، صنع المدرب زين الدين زيدان الحدث، بعدما قهر الظروف وقاد ريال مدريد لتحقيق انتصارًا هامًا على ليفربول بنتيجة (3-1)، وذلك قبل المواجهة الهامة والمرتقبة يوم السبت المقبل أمام برشلونة في الدوري الاسباني.

وعانى ريال مدريد بغياب ثلاثي الدفاع “داني كارفخال، وسيرخيو راموس، ورفائيل فاران”، وتوقع الكثيرون أن زيدان سيلعب بثلاثي في مركز قلب الدفاع، ولكنه فاجئ الجميع وبدأ بالتشكيلة المعتادة 4-3-3.

وسيطر ريال مدريد على الكرة وكان هو الطرف الأفضل معظم فترات المباراة، في ظل غياب تام لفريق ليفربول الذي ظهر بشكلٍ مزري.

وكاد ريال مدريد يسجل الهدف الأول عن طريق فينسيوس جونيور في الدقيقة 13 عندما حول كرة عرضية جميلة من فيرلاند ميندي بالرأس إلا أن كرته مرت جوار القائم الأيسر لأليسون بيكر بياردة واحدة.

وافتتح البرازيلي فينسيوس جونيور التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة (27)، بعد توغله في العمق الدفاعي لفريق ليفربول فور تسلمه تمريرة طولية رائعة جاءته من الألماني توني كروس.

واستغل ماركو أسينسيو تمريرة طولية من توني كروس غالط بها أرنولد الذي أعاد الكرة بالخطأ إلى الحارس أليسون بيكر والذي لم يلحق بها، لينقض أسينسيو على الكرة برفعها من فوق الحارس ثم تسديدها في الشباك محرزًا الهدف الثاني لفريق ريال مدريد بالدقيقة (36).

ورفع أسينسيو عدد أهدافه مع ريال مدريد في بطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2021/2020 إلى هدفين من 8 مباريات، وفي عموم الموسم لـ 6 أهداف، حيث سجل 4 أهداف في 26 مباراة بمنافسات الدوري الاسباني.

وقلص محمد صلاح النتيجة لصالح فريق ليفربول في الدقيقة (55)، بعدما تسلم تسديدة ديوجو جوتا المرتدة من قدم مودريتش داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وسدد كرة ارتطمت في يد كورتوا وسكنت شباكه.

ويُعد هذا الهدف الرابع بالنسبة لمحمد صلاح في آخر 3 مباريات له منذ نهاية الشهر الماضي حتى الآن، حيث سجل ثنائية مع منتخب مصر أمام جزر القمر في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وسجل هدف مع ليفربول أمام آرسنال في الدوري الانجليزي يوم السبت الماضي ضمن الجولة 30.

وسجل فينسيوس جونيور هدفه الشخصي الثاني في هذه المباراة، والثالث لفريق ريال مدريد بصناعة من لوكا مودريتش الذي مرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها فينسيوس بلمسة واحدة لتذهب تصويبته بباطن القدم على يسار أليسون بيكر، ليرد البرازيلي على الهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 51.

ويُعد هذا الهدف الثالث بالنسبة للاعب فينسيوس جونيور في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2021/2020 رفقة ريال مدريد، والهدف الخامس في عموم الموسم حيث سجل 3 أهداف فقط في مسابقة الدوري الاسباني خلال 26 مباراة.

وهدأ ريتم المباراة تمامًا عقب تسجيل فينسيوس جونيور الهدف الثالث لفريق ريال مدريد، وفشل ليفربول في صناعة أي فرصة خطيرة لتنتهي المباراة بنتيجة (3-1) للنادي الملكي.

وستقام مباراة الإياب بين ليفربول وريال مدريد، يوم 13 أبريل 2021 على ملعب آنفيلد روود بمدينة ليفربول الانجليزية، وستكون بنفس توقيت المباراة اليوم 19:00 بتوقيت جرينيتش.