شاهد فيديو هدف ريال مدريد الثالث امام ليفربول – فينسيوس يحسم تمريرة مودريتش

شاهد فيديو هدف ريال مدريد الثالث امام ليفربول، الذي سجله فينسيوس جونيور في الدقيقة 65 من قمة مباريات اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وسجل فينسيوس جونيور هدفه الشخصي الثاني في هذه المباراة، والهدف الثالث لفريقه بصناعة لوكا مودريتش الذي مرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها فينسيوس بلمسة واحدة لتذهب تصويبته بباطن القدم على يسار أليسون بيكر، ليرد البرازيلي على الهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 51.

ويُعد هذا الهدف الثالث بالنسبة للاعب فينسيوس جونيور في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2021/2020 رفقة ريال مدريد، والهدف الخامس في عموم الموسم حيث سجل 3 أهداف فقط في مسابقة الدوري الاسباني خلال 26 مباراة.

وستُصنف مباراة اليوم بين ريال مدريد وليفربول كأفضل مباراة بالنسبة للاعب فينسيوس جونيور منذ أول ظهور له مع ريال مدريد، بسبب سوء مستواه من ناحية ترجمة الفرص السهلة التي لاحت له على مدى العامين الماضيين لأهداف.

وأرجع العديد من عشاق ريال مدريد سبب تدني حصيلة أهداف الفريق منذ عام 2018 إلى تواجد فينسيوس جونيور في خط الهجوم وليس لأن كريستيانو رونالدو رحل إلى يوفنتوس فقط.

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