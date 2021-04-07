مشاهدة اهداف مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة اهداف مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6-4-2021، لحساب إياب ربع النهائي.

تمكن ريال مدريد من تحقيق انتصارًا في غاية الأهمية على فريق ليفربول بنتيجة (3-1)، في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، والذي أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وافتتح البرازيلي فينسيوس جونيور التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة (27)، بعد توغله في العمق الدفاعي لفريق ليفربول فور تسلمه تمريرة طولية جاءته من الألماني توني كروس.

واستغل ماركو أسينسيو تمريرة طولية من توني كروس غالط بها أرنولد الذي أعاد الكرة بالخطأ إلى الحارس أليسون بيكر والذي لم يلحق بها، لينقض أسينسيو على الكرة برفعها من فوق الحارس ثم تسديدها في الشباك محرزًا الهدف الثاني لفريق ريال مدريد بالدقيقة (36).

ورفع أسينسيو عدد أهدافه مع ريال مدريد في بطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2021/2020 إلى هدفين من 8 مباريات، وفي عموم الموسم لـ 6 أهداف، حيث سجل 4 أهداف في 26 مباراة بمنافسات الدوري الاسباني.

وقلص محمد صلاح النتيجة لصالح فريق ليفربول في الدقيقة (55)، بعدما تسلم تسديدة ديوجو جوتا المرتدة من قدم مودريتش داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وسدد كرة ارتطمت في يد كورتوا وسكنت شباكه.

ويُعد هذا الهدف الرابع بالنسبة لمحمد صلاح في آخر 3 مباريات له منذ نهاية الشهر الماضي حتى الآن، حيث سجل ثنائية مع منتخب مصر أمام جزر القمر في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وسجل هدف مع ليفربول أمام آرسنال في الدوري الانجليزي يوم السبت الماضي ضمن الجولة 30.

وسجل فينسيوس جونيور هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريق ريال مدريد بصناعة لوكا مودريتش الذي مرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها فينسيوس بلمسة واحدة لتذهب تصويبته بباطن القدم على يسار أليسون بيكر، ليرد البرازيلي على الهدف الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 51.

ويُعد هذا الهدف الثالث بالنسبة للاعب فينسيوس جونيور في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2021/2020 رفقة ريال مدريد، والهدف الخامس في عموم الموسم حيث سجل 3 أهداف فقط في مسابقة الدوري الاسباني خلال 26 مباراة.

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