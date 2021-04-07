بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا «رابط يلا شوت»

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6-4-2021، لحساب إياب ربع النهائي.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على حساب اتلانتا الإيطالي بهزيمته في ذهاب وإياب ثمن النهائي بنتيجتي (1-0) و(3-1)، ليُنسي أنصاره المشاكل التي مَر بها في دور المجموعات.

في المقابل، لم يواجه ليفربول صعوبات كبيرة لخطف بطاقة الترشح إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا من فريق لايبزيج الألماني، إذ هزمه في الذهاب والإياب بنفس النتيجة (0/2).

وعلى ما يبدو ان مواجهة “ريال مدريد وليفربول” ستكون متكافئة بعض الشيء، خاصة مع تشابه ظروف الفريقين هذا الموسم.

بالنسبة إلى ريال مدريد فإنه ودع بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق درجة ثالثة، وتصعبت مهمته في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ولكن في الوقت ذاته وفي ظل التعثرات المتكررة للمتصدر “أتلتيكو مدريد”، باتت الفرصة سانحة أمامه لتحقيق اللقب الثاني على التوالي.

ويعاني ريال مدريد من غيابات بارزة، “سيرخيو راموس، إيدين هازارد، وداني كارفاخال”، كما تلقى زيدان صدمة كبيرة صباح اليوم بغياب المدافع الفرنسي رفائيل فاران إثر إصابته بفيروس كورونا.

أما فريق ليفربول، فإنه قد وضع بطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم نصب عينيه، مع فقدانه كل فرص المنافسة على لقب الدوري الانجليزي أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ليس هذا فحسب بل أصبح مهددًا بنسبة كبيرة بألا يلحق بركب المتأهلين إلى الدوري الأوروبي على أقل تقدير بعد التراجع للمركز الثامن في جدول الترتيب.

ويغيب عن صفوف ليفربول كل من “فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو جوميز، ديفوك أوريجي، وجوردان هندرسون”.

وينقل بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد وليفربول على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

تشكيلة ريال مدريد اليوم

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي – ناتشو – ميليتاو – لوكاس فاسكيز

مودريتش – كاسيميرو – كروس

فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – أسينسيو

تشكيلة ليفربول اليوم

أليسون بيكر

ألكسندر أرنولد – ناثانيل فيليبس- أوزان كاباك – أندرو روبرتسون

نابي كيتا – فابينيو – جورجينو فينالدوم

محمد صلاح – دييجو جوتا – ساديو ماني

ريال مدريد 3-1 ليفربول

ملعب آلفريدو دي ستيفانو (مدريد)

دوري أبطال أوروبا (ذهاب دور الـ 8)

انتهت