شاهد فيديو هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وريال مدريد، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، والذي جاء في الدقيقة 51، السادسة من بداية الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد، بتقدم النادي الملكي بهدفين دون رد سجلهما فينسيوس واسينسيو في الدقيقتين 29 و36.

وتسلم محمد صلاح كرة جميلة من البرتغالي ديوجو جوتا داخل منطقة جزاء ريال مدريد، تسببت في ضرب مصيدة التسلل، ليتسلم صلاح ومن وسط اثنين يسدد في الشباك.

ويُعد هذا الهدف الرابع بالنسبة لمحمد صلاح في آخر 3 مباريات له منذ نهاية الشهر الماضي حتى الآن، حيث سجل ثنائية مع منتخب مصر أمام جزر القمر في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وسجل هدف مع ليفربول أمام آرسنال في الدوري الانجليزي يوم السبت الماضي ضمن الجولة 30.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ل6 من 9 مباريات، بإجمالي 27 هدف بجميع المسابقات، حيث سجل 18 هدفًا في الدوري الانجليزي الممتاز، و3 أهداف في كأس الاتحاد الانجليزي.

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