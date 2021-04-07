نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا «الحسم يتأجل للإياب»

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6-4-2021، لحساب إياب ربع النهائي، والتي استضافها ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.

خرج مانشستر سيتي الانجليزي بفوز صعب على أرضه على حساب بوروسيا دورتموند الالماني بنتيجة 2-1 بهدف قاتل للاعبه الشاب فيل فودن ليتأجل الحسم الى مباراة الإياب.

وبهذه النتيجة تبقى جميع الاحتمالات واردة في لقاء الإياب على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” الأسبوع المقبل، إذ يكفي دورتموند تحقيق الفوز بهدف مقابل لاشيء للتأهل إذا ما استطاع الفريق الصمود أمام هجوم مانشستر سيتي، الذي يكفيه التعادل أول الانتصار بأي نتيجة لضمان العبور.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل مستفيدًا من تمرير خاطئة لايمري تشان في وسط الملعب ليشن مرتدة وصلت على إثرها الكرة الى فودن داخل المنطقة ومنه الى الجزائري رياض محرز في الجهة الاخرى، مررها على طبق من ذهب لدي بروين الذي تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (19).

وحصل بعدها فريق المدرب بيب جوارديولا على ركلة الجزاء لكن ألغاها الحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بعد عرقلة تشان لرودري، ليكتسب دورتموند بعض الحيوية الهجومية إثر هذا القرار.

وكان الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان في قلب الأحداث مرة اخرى عندما تردد إيدرسون حارس سيتي في إبعاد الكرة ليسددها جودي بيلينجهام لاعب دورتموند في الشباك، لكن الحكم ألغى هدف اللاعب البالغ عمره 17 عاما بداعي وجود مخالفة ضد الحارس البرازيلي.

وتصدى إيدرسون بقدمه لمحاولة مهاجم دورتموند إرلينج هالاند في بداية الشوط الثاني، حيث واصل الضيوف إزعاج مانشستر سيتي.

وفشل هالاند في هز شباك الفريق الذي لعب لصالحه والده ألف-اينج بين عامي 2000 و2003، حيث سيأمل تحقيق ذلك في الاياب ليحافظ على سجله الهائل في التسجيل أقله هدف ضد أي فريق واجهه في دوري الابطال.

وبات هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفا في 14 مباراة في مسابقة دوري الأبطال خاضها بألوان فريقيه السابق ريد بول سالزبورغ والحالي دورتموند، علما أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل إلى 20 هدفا بعد 56 مباراة، فيما احتاج الارجنتيني ليونيل ميسي إلى 40 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز.

وسنحت عدة فرص لمانسشتر سيتي لتسجيل المزيد من الأهداف ودفع ثمن افتقار لاعبيه غير المعهود للدقة أمام المرمى، عندما أدرك دورتموند التعادل قبل النهاية بست دقائق.

وجاء هدف تعادل بوروسيا دوتموند عندما أرسل هالاند تمريرة بينية رائعة إلى ماركو رويس الذي أودع الكرة في الشباك من مدى قريب.

لكن بعدها فودين، الذي أهدر فرصتين في الشوط الثاني، نجح في تسجيل هدف الفوز لمانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة من إيلكاي جندوجان، لينتهي اللقاء بفوز صعب للسيتي بنتيجة 2-1.

وتعد مواجهة مانشستر سيتي لفريقٍ ألماني هي الثانية على التوالي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما صعد من دور ثمن النهائي على حساب “بوروسيا مونشنجلادباخ”، بهزيمته ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (2-0).

بينما تأهل بوروسيا دورتموند بسهولة إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، حيث هزم إشبيلية في ملعبه “رامون سانشيز بيزخوان” بنتيجة (3-2)، قبل ان يتعادل على إيابًا في سيجنال إيدونا بارك بنتيجة (2-0).