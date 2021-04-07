شاهد فيديو هدف ريال مدريد الثاني امام ليفربول – أسينسيو

شاهد فيديو هدف ريال مدريد الثاني امام ليفربول ، والذي سجله الدولي الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وهو الهدف الرابع له على التوالي مع النادي الملكي منذ يوم 16 مارس الماضي حين هز شباك أتلانتا الإيطالي في دوري الأبطال.

واستغل أسينسيو تمريرة طولية من توني كروس غالط بها أرنولد الذي أعاد الكرة بالخطأ إلى الحارس أليسون بيكر والذي لم يلحق بها، لينقض أسينسيو على الكرة برفعها من فوق الحارس ثم تسديدها في الشباك قبل المدافع التركي كاباك.

ورفع أسينسيو عدد أهدافه مع ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021/2020 إلى هدفين من 8 مباريات، وفي عموم الموسم لـ 6 أهداف، حيث سجل 4 أهداف في 26 مباراة بمنافسات الدوري الاسباني.

وسجل ماركو أسينسيو في الثلاث مباريات الماضية مع ريال مدريد، بواقع هدف أمام كل من أتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسلتا فيغو وإيبار في الدوري الاسباني يومي 30 مارس و3 أبريل.وسجل ماركو أسينسيو في الثلاث مباريات الماضية مع ريال مدريد، بواقع هدف أمام كل من أتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسلتا فيغو وإيبار في الدوري الاسباني يومي 30 مارس و3 أبريل.

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