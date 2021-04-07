شاهد فيديو هدف ريال مدريد الاول امام ليفربول – فينسيوس جونيور

شاهد فيديو هدف ريال مدريد الاول امام ليفربول عن طريق فينسيوس جونيور، في الدقيقة 27 من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل فينسيوس جونيور الهدف الاول لفريق ريال مدريد بعد توغله في العمق الدفاعي لفريق ليفربول فور تسلمه تمريرة طولية جاءته من الألماني توني كروس.

وضاعت فرصة الهدف الأول من فينسيوس جونيور في الدقيقة 13 عندما حول كرة عرضية جميلة من فيرلان ميندي بالرأس إلا أن كرته مرت جوار القائم الأيسر لأليسون بيكر بياردة واحدة.

وكانت تلك الفرصة تمهيدًا لما أراد فينسيوس فعله فيما بعد مع مدافعي ليفربول الذين ظهروا بمستوى مهتز خلال الدقائق الـ 30 الأولى من اللقاء.

ويُعد هذا الهدف الثاني بالنسبة للاعب فينسيوس جونيور في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2021/2020 رفقة ريال مدريد، والهدف الرابع في عموم الموسم حيث سجل 3 أهداف فقط في مسابقة الدوري الاسباني خلال 26 مباراة.

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