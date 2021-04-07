مشاركة بيكيه مع برشلونة في الكلاسيكو تتعقد

تعقدت مشاركة جيرارد بيكيه مع برشلونة في الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد يوم السبت 10 أبريل الجاري، بعدما أكد للأطباء شعوره بالألم في ركبته اليمنى التي أصيبت خلال الدقائق الأخيرة من مباراة إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مطلع الشهر الماضي.

وقالت صحيفة الآس الإسبانية إن إمكانية مشاركة بيكيه مع برشلونة ضد ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو تراجعت بشدة بسبب نفس اصابة مباراة اشبيلية.

وشعر بيكيه بألم جديد في الركبة أثناء تدريبات يوم السبت الماضي، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من مباراة الفريق ضد بلد الوليد في ختام الجولة 29 من الدوري الاسباني ليلة أمس الاثنين، ومن المنتظر أن تبعده اصابة الركبة عن لقاء الكلاسيكو حسب نفس المصدر.

وأوضحت صحيفة الآس “فقط معجزة تجعل مشاركة جيرارد بيكيه مع برشلونة ضد ريال مدريد ممكنة. اللاعب كان قلقًا لعدم شعوره بالراحة في الركبة اليمنى، اصابة بيكيه ليست جيدة، والنادي لم يجد أي حلاً لها بعد”.

وأضافت قائلة “اصابة بيكيه أجبرته على الانسحاب من تدريبات برشلونة الجماعية يوم السبت الماضي، حيث خرج بعد نصف التمرين لعدم شعوره بالراحة في الركبة اليمنى”.

وأتمت “بيكيه لا ينوي أخذ حقن مهدئة لهذه الاصابة، هذا خيار بعيد جدًا حسب مصادرنا لأن أطباء النادي لا يريدون المخاطرة أكثر من ذلك كي لا تحدث اصابة جديدة وانتكاسة أكبر يغيب على إثرها بيكيه لفترة أطول”.

وستكون مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الاسباني يوم 10 أبريل المقبل، هي المباراة السادسة على التوالي للبرسا من دون جيرارد بيكيه، ليتواصل اعتماد المدير الفني للفريق “رونالد كومان” على أوسكار مينجويزا وكليمان لينجليه وصامويل أومتيتي وآراوخو في الخط الخلفي.