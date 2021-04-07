بث مباشر | مشاهدة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري ابطال اوروبا «رابط كورة لايف»

مشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6-4-2021، لحساب إياب ربع النهائي.

يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا اليوم 6 أبريل 2021، على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.

وتعد مواجهة مانشستر سيتي لفريقٍ ألماني هي الثانية على التوالي في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما صعد من دور ثمن النهائي على حساب “بوروسيا مونشنجلادباخ”، بهزيمته ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (2-0).

بينما تأهل بوروسيا دورتموند بسهولة إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، حيث هزم إشبيلية في ملعبه “رامون سانشيز بيزخوان” بنتيجة (3-2)، قبل ان يتعادل على إيابًا في سيجنال إيدونا بارك بنتيجة (2-0).

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وستقام مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بعد أسبوع واحد فقط من مباراة الذهاب، يوم 13 أبريل 2021 على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وستكون بنفس توقيت مباراة اليوم 19:00 جرينيتش.

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