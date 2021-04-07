أعلن المدرب يورجن كلوب تشكيلة ليفربول الاساسية امام ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم 6 أبريل 2021، لحساب إياب دور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة ليفربول الاساسية تواجد المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا في خط الهجوم بدلًا من البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وسيلعب بجواره النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني. والتالي تشكيلة ليفربول الاساسية امام ريال مدريد: أليسون بيكر ألكسندر أرنولد – ناثانيل فيليبس- أوزان كاباك – أندرو روبرتسون نابي كيتا – فابينيو – جورجينو فينالدوم محمد صلاح – دييجو جوتا – ساديو ماني

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تشكيلة ليفربول الاساسية امام ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا «جوتا يحل مكان فيرمينو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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