أعلن المدير الفني الفرنسي «زين الدين زيدان» تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام ليفربول، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليفربول تواجد الدولي البرازيلي فينسيوس جونيور جوار الفرنسي كريم بنزيمة في خط هجوم الفريق.
وانضم المدافع الدولي الفرنسي رافاييل فاران إلى قائمة غيابات ريال مدريد أمام ليفربول بسبب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل 5 ساعات من انطلاق المباراة.
وظهر اسم رافاييل فاران في جميع التشكيلات المتوقعة لريال مدريد في الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، حيث لم يكن خبر إصابته بكورونا قد أعلن بعد.
وسيتواجد البرازيلي إيدير ميليتاو بدلاً من فاران في قلب دفاع ريال مدريد جنبًا إلى جنب الإسباني ناتشو فيرنانديز، بما أن سيرخيو راموس لن يستطيع المشاركة بسبب مشكلة عضلية.
وكان ريال مدريد قد لعب بخطة لعب مكونة من 3 مدافعين في مباراة إيبار مطلع هذا الأسبوع، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، وتواجد أمامهم فاسكيز ومارسيلو كأجنحة دفاعية.
والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليفربول:
تيبو كورتوا
فيرلان ميندي – ناتشو – ميليتاو – لوكاس فاسكيز
مودريتش – كاسيميرو – كروس
فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – أسينسيو
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليفربول «فينسيوس يجاور بنزيمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.