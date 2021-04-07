عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليفربول «فينسيوس يجاور بنزيمة»

أعلن المدير الفني الفرنسي «زين الدين زيدان» تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام ليفربول، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليفربول تواجد الدولي البرازيلي فينسيوس جونيور جوار الفرنسي كريم بنزيمة في خط هجوم الفريق.

وانضم المدافع الدولي الفرنسي رافاييل فاران إلى قائمة غيابات ريال مدريد أمام ليفربول بسبب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل 5 ساعات من انطلاق المباراة.

وظهر اسم رافاييل فاران في جميع التشكيلات المتوقعة لريال مدريد في الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، حيث لم يكن خبر إصابته بكورونا قد أعلن بعد.

وسيتواجد البرازيلي إيدير ميليتاو بدلاً من فاران في قلب دفاع ريال مدريد جنبًا إلى جنب الإسباني ناتشو فيرنانديز، بما أن سيرخيو راموس لن يستطيع المشاركة بسبب مشكلة عضلية.

وكان ريال مدريد قد لعب بخطة لعب مكونة من 3 مدافعين في مباراة إيبار مطلع هذا الأسبوع، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني، وتواجد أمامهم فاسكيز ومارسيلو كأجنحة دفاعية.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليفربول :

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي – ناتشو – ميليتاو – لوكاس فاسكيز

مودريتش – كاسيميرو – كروس

فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة – أسينسيو