ريال مدريد يتجاوز ليفربول بثلاثية ويقترب من نصف النهائي

فاز فريق ريال مدريد الإسباني 3-1 على ليفربول الإنجليزي في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل النادي الملكي في انتظار مواجهة العودة في أنفيلد.



واستغل الريال الثغرات والهفوات الدفاعية للريدز، وباغته بالهدف الأول من تمريرة متقنة من توني كروس إلى فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27.



وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 36 من كرة مررها كروس أيضا وهيأها له مدافع ليفربول بالخطأ.



وعلى عكس الشوط الأول، بدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، وسرعان ما قلص محمد صلاح النتيجة بتسجيله الهدف الأول للريدز، وسط ارتباك دفاعي مدريدي في الدقيقة 51.



وانتعش أداء ليفربول الهجومي بعد الهدف، وقاد عدة هجمات، لكنها لم تصل لشباك كورتوا.



وسرعان ما تراجع لاعبو الريدز مجددا وتفوق الملكي، ومن تمريرة لمودريتش سجل فينيسيوس الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 65.



وتقام مباراة العودة الأسبوع المقبل في 14 من الشهر الجاري على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.