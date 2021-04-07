مانشستر سيتي يفوز على دورتموند ومعركة التأهل لا زالت مفتوحة

المنامة - ياسر ابراهيم -

نجح مانشستر سيتي الإنكليزي بتخطي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة غير مطمئنة 2-1، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.



وسجل سيتي أولاً في الدقيقة 19 عبر قائده البلجيكي كيفين دي بروين، لكن الزائر الألماني عادل النتيجة عبر القائد أيضاً ماركو ريوس 84، قبل أن يعيد فيل فودين الأمور إلى نصابها بالنسبة لسيتي ويوقع على هدف الفوز 90.



يذكر أن لقاء الإياب يقام يوم 14-4-2021 في معقل دورتموند سيغنال إيدونا بارك.



ويبحث سيتي عن فك العقدة التي لاحقته منذ وصول المدرب الإسباني بيب غوارديولا في العام 2017 حيث خرج من الدور ربع النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة، لا سيما أنه يقدم مستويات هائلة هذا الموسم إذ ينافس على رباعية تاريخية كونه يسير بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في الدوري الممتاز في أربعة مواسم بابتعاده 14 نقطة في الصدارة، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية ونهائي كأس الرابطة حيث يلتقي توتنهام في وقت لاحق من الشهر الحالي.



وحقق سيتي فوزه الـ27 في مبارياته الـ28 الاخيرة في مختلف المسابقات.



وكان آخر ظهور لسيتي في المربع الذهبي في موسم 2015-2016 بقيادة الأوروغوياني مانويل بيليغريني عندما خرج أمام ريال مدريد الإسباني.



وكان هذا الفوز الأول لسيتي في ثالث لقاء فقط يجمع الطرفين حيث سبق أن التقيا في دور المجموعات من موسم 2012-2013 وخرجا بتعادل 1-1 في مانشستر قبل أن يفوز الفريق الالماني على أرضه بهدف نظيف لرويس في طريقه إلى النهائي.

المصدر: بي إن سبورت