الامارات | حارس الفجيرة: من يصمد أمام الجزيرة وشباب الأهلي يستحق البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الفجيرة: من يصمد أمام الجزيرة وشباب الأهلي يستحق البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر حارس مرمى الفجيرة، عبدالله التميمي، أن الفريق الذي يستطيع الصمود أمام الجزيرة وشباب الأهلي حتى آخر دقيقة يستحق البقاء في «المحترفين».

كما وصف المباراة التي انتهت بفوز شباب الأهلي على الفجيرة (3-2) في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، بأنها الأبرز في سجله الكروي، بعد أن تصدى لضربة جزاء سددها البرازيلي إدواردو، وأكثر من خمس فرص محققة التسجيل.

وقال التميمي لـ«الامارات اليوم»: «كانت إحدى المباريات التي تميزت بها». وعن حظوظ الفريق بالبقاء بعد ختام الجولة 23 للبطولة وصعود عجمان إلى المركز 12 ونيل الفجيرة المركز 13، قال التميمي: «الفجيرة يستحق البقاء في دوري الخليج العربي لموسم آخر، وبرأيي فإن الفريق القادر على الصمود بوجه فريقي الجزيرة وشباب الأهلي حتى آخر دقيقة، فإنه يستحق البقاء، والفريق يملك عناصر قادرة على ذلك، وأنا متفائل لذلك».

وبخصوص خطوته المقبلة، قال التميمي: «عندي ثلاثة عروض، لكني لم أناقشها مع الأندية ولم أفكر فيها، لأن تفكيري منصب على فريق الذئاب حالياً».

يذكر أن رصيد الفجيرة 14 نقطة، وهو رصيد عجمان نفسه، الذي يتفوق بنتيجة مباراة الذهاب، وتنتظره ثلاث مواجهات قوية، منها اثنان على ملعبه مع الوحدة وعجمان، بينما سيلتقي مع خورفكان في ملعب الأخير.

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