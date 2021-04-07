الامارات | الكتبي بطلاً لسباق الإسطبلات الخاصة في ختام مهرجان محمد بن راشد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكتبي بطلاً لسباق الإسطبلات الخاصة في ختام مهرجان محمد بن راشد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سالم الكتبي بلقب كأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مهرجان محمد بن راشد للقدرة، لختام موسم سباقات القدرة، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بمشاركة 237 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسم الكتبي المركز الأول على صهوة الجواد «ليبانتو دي جوادارنك»، المملوك لإسطبلات إس إس، بعدما جاء في المركز الثاني في المرحلتين الأولى والثانية، بينما تقدم إلى الصدارة في المرحلتين الثالثة والرابعة، وجاء في المركز الثاني الفارس محمد العطاس، على صهوة الجواد «تشا إكليبسي» المملوك لإسطبلات الحزم 4.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس محمد صالح العطاس المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول على صهوة الجواد «تشا إكليبسي»، المملوك لإسطبلات الحزم 4، مسجلاً زمناً قدره 1:24:35 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم الكتبي، على صهوة الجواد «ليبانتو دي جوادارنك»، المملوك لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 1:24:42 ساعة، وحل في المرتبة الثالثة الفارس سهيل الغيلاني على صهوة الجواد «جساس»، المملوك لإسطبلات إس إس 1:24:44 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة السورية مزن عبدالله على صهوة الجواد «جواد ورسان»، المملوك لإسطبلات المنصوري، وحل خامساً الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «رو أوليسيس»، المملوك لإسطبلات إس إس.

ولم تتغير مراكز الصدارة بشكل كبير في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بعدما حافظ الفرسان على مواقعهم، بحلول الفارس محمد العطاس في المركز الأول بزمن قدره 1:16:30 ساعة، وفي المركز الثاني الفارس سالم الكتبي، مسجلاً زمناً قدره 1:16:29 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس سهيل الغيلاني، بزمن قدره 1:16:36 ساعة، بينما قفزت الفارسة ليلى المرزوقي من المركز الـ18 إلى الرابع على صهوة الجواد «كاميل دي كومبيتس»، المملوك لإسطبلات الكمدة بزمن قدره 1:13:25 ساعة، وتراجعت الفارسة السورية مزن عبدالله من المركز الرابع إلى الخامس، بزمن قدره 1:16:50 ساعة.

وفي المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً تقدم الفارس سالم الكتبي من المركز الثاني إلى الأول، مسجلاً زمناً قدره 59:20 دقيقة، بينما تراجع متصدر المرحلتين الأولى والثانية الفارس محمد العطاس إلى المركز الثاني بزمن قدره 59:29 دقيقة، وتقدمت الفارسة التشيلية كاتالينا لورنس من المركز السابع إلى الثالث على صهوة الجواد «قيدار بروسيلياند»، المملوك لإسطبلات المري 2، مسجلة زمناً قدره 59:28 دقيقة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة السورية مزن عبدالله، متقدمة من المركز الخامس، مسجلة زمناً قدره 1:02:37 ساعة، كما تقدمت الفارسة اللبنانية وعد نديم من المركز الـ14 إلى الخامس على صهوة الجواد «أمينم ديس أوبوس»، مسجلة زمناً قدره 58:45 دقيقة.

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