الامارات | اتحاد كلباء يستعين بمدربين أوروبيين للمراحل السنية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يستعين بمدربين أوروبيين للمراحل السنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم،علي حسين اللوغاني، في بيان رسمي عن مشروع جديد يهدف إلى تطوير كرة القدم في ربوع النادي بداية من الموسم المقبل، يتمثل في إسناد إحدى المدارس الأوروبية مهمة تولي تدريب فرق المراحل السنية حتى الرديف، من خلال مدربين يمتلكون أعلى الشهادات العلمية، ويتمتعون بخبرات عملية كبيرة في تأسيس اللاعبين وتكوينهم فنياً وبدنياً.

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