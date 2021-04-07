الامارات | الهيئة العامة للرياضة تطلق مبادرة «حوار رياضة المستقبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرياضة تطلق مبادرة «حوار رياضة المستقبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق مبادرة «حوار رياضة المستقبل» بهدف تعزيز التكامل على مستوى الاتحادات والجهات الرياضية، وتوحيد الجهود بين كل الأطراف المعنية بالشأن الرياضي المحلي.

وذكر بيان صحافي: «تتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تتضمن اللقاءات التفاعلية والزيارات الميدانية، وورش العمل والأنشطة التنسيقية وجلسات العصف الذهني، والعديد من الأنشطة المشتركة مع المعنيين بالشأن الرياضي».

وتعليقاً على أهمية هذه المبادرة أكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «هدفنا وضع مقاربة جديدة تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لمستقبل الرياضة، وتلبي طموحات الوسط الرياضي في مختلف الألعاب والمنافسات المحلية والقارية والدولية، وبناء على هذا وضعنا خمسة أسس لتكون دليل عمل لنا على المدى المنظور، وهي الشراكة باعتبارها عنوان المرحلة، والحوكمة بهدف توفير البيئة الناظمة للعمل، ورعاية المواهب التي تعد أولوية قصوى بالنسبة لجميع الألعاب، والرياضة المجتمعية التي تهدف إلى جعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وتكريس ممارستها جزءاً من الثقافة اليومية، وكيفية توظيف الرياضة في تعزيز حضور الدولة وتأكيد مكانتها في كل المحافل».

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