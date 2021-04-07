شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع الحمل البدني.. وكارتيرون يطالب اللاعبين بالفوز على «تونجيث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، رفع الحمل البدنى للاعبى الفريق، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالى، السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران أمس، وأشرف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعى.

ويرغب الجهاز الفنى للفريق في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادًا لمواجهة تونجيث المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعى، أمس، على استاد عبداللطيف أبورجيلة، وطلب من اللاعبين التركيز في لقاء تونجيث السنغالى وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن الجميع يثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية. وخضع لاعبو الفريق لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات، وشهدت الفقرة تركيزا خاصا من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على التسليم والتسلم بشكل سريع في مساحات صغيرة من الملعب، وقام بإيقاف التدريب أكثر من مرة لتصحيح وتعديل تمركزات اللاعبين، وطالبهم بالنقل السريع أكثر للتخلص من ضغط الخصم والسيطرة على مجريات اللعب خلال المباريات.

كما أجرى كارتيرون تقسيمة فنية بين اللاعبين بمنتصف الملعب، وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، وسط تألق الثنائى محمود عبدالرازق شيكابالا ومروان حمدى، لاعبى الفريق.

كما انتظم التونسى حمزة المثلوثى، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية، وشارك في المران الجماعى بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

فيما أدى عبدالله جمعة، لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة.

في شأن مختلف، كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» عن أفضل تصديات حراس المرمى في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والذى جاء خلالها تصدى جنش، حارس مرمى الزمالك، كأفضل التصديات أمام المولودية الجزائرى.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» فيديو لأفضل التصديات وشملت ثلاثة حراس مرمى خلال هذه الجولة ووصفتهم بالأفضل.

كما اختار الاتحاد الإفريقى هدف محمود عبدالرازق شيكابالا، في مرمى مولودية الجزائر ضمن أفضل الأهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.