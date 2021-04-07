شكرا لقرائتكم خبر عن حرب كلامية ساخنة بين ميدو وفاروق جعفر بسبب «دعم الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت أزمة، خلال الساعات القليلة الماضية، بين الثنائى أحمد حسام ميدو، وفاروق جعفر، نجمى الزمالك السابقين، بسبب تصريحات الأول، والتى هاجم فيها الأخير، على موقع التواصل الاجتماعى «كلوب هاوس»، قائلا إنه طلب من جعفر الوقوف بجانب نادى الزمالك، خاصة أنه فى حال فوز الأهلى بجميع مبارياته وانتصار الزمالك بكل مبارياته، سيكون الفارق بين الفريقين 3 نقاط.

وأضاف ميدو، عبر «كلوب هاوس»: «طلبت من فاروق جعفر، اللاعب التاريخى للنادى، الوقوف بجانب نادى الزمالك ليرد قائلًا: «مين اللى قال إن عايزين نقف جنب الزمالك؟، ومين قال إننا عايزين الزمالك يقف على رجله؟». وتابع «مجاملة الحكام للأهلى كانت أكثر فى العشرين السنة الماضية، أكثر من الزمالك». وأشار ميدو إلى أن تلك الجلسة حضرها كل من الإعلامى سيف زاهر وحازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، موضحًا أن استقبال فاروق جعفر له لم يكن به ترحيب كبير.

فاروق جعفر - صورة أرشيفية

وأكد ميدو، فى تصريحاته، أن فاروق جعفر قام بلومه بسبب هجومه عليه بعد تصريحاته عقب مباراة الترجى، إلا أن المستشار الفنى السابق لبيراميدز أصر على أنه لا يصح الهجوم على اللاعبين من القناة الرسمية للزمالك. من جانبه، رد فاروق جعفر، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على حديث ميدو قائلًا: «أنت فى غيبوبة ولا تعلم ماذا تقوله، لم ألتق بك منذ عام تقريبًا فلماذا تقول هذا الكلام؟، لا أعلم ماذا يريد على الإطلاق؟». وأضاف: «ميدو هرب من الزمالك وهو يبلغ 14 سنة ولا يهمه إلا مصلحته».

وتابع: «لا يوجد تلميذ يتحدث عن أستاذه بهذا الشكل، فهو بكل تأكيد يحتاج إلى أن يتعلم كيف يتحدث عن رموز النادى، أشعر وكأنه لا يدرك خطورة كلامه نهائيًا بعد هذا الحديث الذى ليس له محل من الإعراب».