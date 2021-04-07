شكرا لقرائتكم خبر عن الريـال ضد ليفربول.. هل ندم كلوب على مغامرة البدء بـ«نابي كيتا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ليفربول بنتيجة 3-1 خارج قواعده في ذهاب دور ال8 لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، في نتيجة تضعف حظوظ الريدز في الإستمرار في المسابقة مع حاجتهم لإنتصار كبير في مباراة الإياب على العملاق المدريدي.

وفاجأ المدرب يورجن كلوب الجميع بإقحامه لاعب الوسط الغيني نابي كيتا من بداية المباراة، وهو القرار الذي اثار دهشة العديد من المتابعين خصوصًا أن اللاعب لم يكن اساسيًا طوال الموسم تقريبًا بسبب الإصابات وعدم الجاهزية البدنية.

وبرر كلوب اختياره للاعب قبل المباراة في مقابلة صحفية قائلًا: «يجب أن يلعب بشكل جيد، سيكون ذلك رائعًا. لم يعد بإمكاني تجنبه بعد الآن مع عروضه في الحصص التدريبية».

كلوب تراجع عن كل ذلك بعد 42 دقيقة تقريبًا عندما قرر استبدال اللاعب والدفع بلاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا. المدرب الألماني سُئل بعد المباراة حول هذا القرار، وأجاب بأن قرار استبدال كيتا كان قرارًا فنيًا.