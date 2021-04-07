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كلوب: الحكم لم يكن عادلاً.. وتعمد عدم احتساب مخالفة لساديو ماني

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح المدرب يورجن كلوب إلى أن الحكم الألماني فيليكس بريش قد تعمد بعض القرارات التي اتخذها ضد الجناح المهاجم السنغالي خلال مباراة وليفربول في ذهاب دور الـ8 لدوري الأبطال وكان اللاعب السنغالي قد تعرض لمخالفة واضحة على حدود منطقة الجزاء أصحاب الأرض خلال منتصف الشوط الثاني، لكن الحكم اشار بإستئناف اللعب بالرغم من وضوح المخالفة التي كانت يمكن أن تتسبب في فرصة خطيرة للضيوف.

وقال كلوب عن قرارات الحكم بريش ضد ماني: «بالنسبة لي كان شيئًا شخصيًا. لقد اتخذ قرارًا في خطأ واضح كما لو كان اللاعب ادعى السقوط. عندما سقط، لم يكن ذلك طبيعيًا. أخبرته بعد أنني اعتقد أنه كان غير عادل مع ساديو. لكن ذلك لم يتسبب في خسارتنا المباراة، لم نكن جيدين بما فيه الكفاية».

ونجح ريال مدريد في الفوز على بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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