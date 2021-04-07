هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف .. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

الشارقة - اميمة ياسر - خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح سجل الهدف الوحيد لـ ليفربول في الدقيقة 52، ليهز شباك ريال مدريد للمرة الأولى في مسيرته.

هدف محمد صلاح جعله يسجل عددا من الأرقام، نستعرضها تباعًا في هذا التقرير

أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهدافًا لـ ليفربول خارج ملعبه في موسم واحد على مر التاريخ، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا هذا الموسم خارج ملعب الريدز.

أصبح محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية للفريق.

محمد صلاح هو أكثر من سجل أهدافًا في اللعبة منذ مباراته الأولى مع ليفربول عام 2017، بخلاف الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي

محمد صلاح سجل هذا الموسم في 5 مباريات خسرها ليفربول، وهو أكثر لاعب يسجل في مباريات خسرها الريدز في موسم واحد منذ أكثر من 60 عامًا.