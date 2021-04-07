شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: صفقات المحلة لم تتخط 700 ألف جنيه هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن النادي اعتمد على 18 لاعبا من الفريق الذي صعد لدوري الأضواء، موضحا أن النادي دعم الفريق بمجموعة من الناشئين، بينما اقتصرت الصفقات على عمرو شعبان الحارس وإسلام فؤاد.

وتابع خالد عيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون، على فضائية أون تايم سبورتس 2: "الصفقتان كلفوا المحلة 700 ألف جنيه، 400 ألف نظير ضم إسلام فؤاد و300 ألف جنيه لضم الحارس عمرو شعبان، ولدي تحفظ كبير على أسعار اللاعبين التي نسمع عنها مؤخرا.. هل هناك لاعب في مصر يستحق المائة مليون".

وتابع عيد: "المحلة دعم فريق المنتخب الأولمبي بلاعبين هما عبده يحيي وأحمد الندري، وأتمنى من حسام البدري في المنتخب الأول أن ينظر لبعض اللاعبين المميزين لدينا هذا الموسم".

وأردف المدير الفني لغزل المحلة: "محافظ الغربية يدعم الفريق، واللاعبون يقدمون مستويات كبيرة لأنهم يقدرون قيمة النادي وتاريخه، كما أن هذا التطور الكبير في المستوى قد يكون النافذة التي يطلون منها على أندية القمة في مصر".

وتعادل فريقا غزل المحلة وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق رجب نبيل من عرضية متقنة من الجانب الأيمن وضعها اللاعب قوية برأسه داخل المرمى معلنا هدف السبق للموج الأزرق، وتعادل فتحى مبروك للمحلة من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز العاشر بجدول الدورى، بينما ارتفع رصيد أبناء سموحة إلى 24 نقطة في المركز الثامن.