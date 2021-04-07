شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بحسم صفقة كريم فؤاد بسبب تباين مستوى محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو النادي الأهلي بإتمام صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار إلى إنبي، لتدعيم الجبة اليمنى في صفوف الأهلي بالموسم الجديد، باعتباره من المراكز المستهدفة للتدعيم في الميركاتو الصيفي القادم، في ظل عدم وجود ظير أيمن بديلا لمحمد هاني، واستعانة الجهاز الفني بالثنائي أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام.

وقطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو إتمام صفقة كريم فؤاد بعد الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل، وكذلك الاتفاق معه على عدم توقيع عقود مع إنبي الذي يطمح لاستغلال بند تفعيل العقد مقابل دفع 15 مليون جنيه لنادي النجوم، حتى لا يفسد مسألة انتقاله للقلعة الحمراء.

وتأتي رغبة الأهلي في ضم كريم فؤاد في ظل تباين مستوى محمد هاني، ففي الوقت الذي يقدم فيه اللاعب عروضا قوية إلا أنه يكون خارج الخدمة في بعض المباريات، وآخرها مباراة فريقه ضد المريخ السوداني، والذي ابتعد عن مستواه وكان من ضمن الأسباب التي كلفت فريق استقبال هدفين.

ويرغب مسئولو الأهلي في إيجاد بديل كفء لمنافسة محمد هاني على قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر وتحفيز اللاعب على إخراج ما في جعبته وبذل أقصى مجهود بدني في المباريات.