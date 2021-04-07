شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الجونة والطلائع ومعروف للإسماعيلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غد الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز، ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري، وجاءت على النحو التالي:- الجونة وطلائع الجيش
محمود عاشور "حكم ساحة" - سمير جمال "مساعد أول" - سيد نافع "مساعد ثان" - السيد محمد أحمد "حكم رابع" - محمود ناصف "حكم فيديو" - عاطف حسين "مساعد حكم فيديو".
محمود عاشور "حكم ساحة" - سمير جمال "مساعد أول" - سيد نافع "مساعد ثان" - السيد محمد أحمد "حكم رابع" - محمود ناصف "حكم فيديو" - عاطف حسين "مساعد حكم فيديو".
وادي دجلة والبنك الأهلي
محمد سلامة "حكم ساحة" - خالد السيد "مساعد أول" - عمران فريج "مساعد ثان" - محمد مأمون "حكم رابع" - حسام عزب "حكم فيديو" - عمرو عايد "مساعد حكم فيديو".
الإسماعيلي والمصري
محمد معروف "حكم ساحة" - شريف عبد الله "مساعدأول" - أحمد لطفي "مساعد ثان" - ياسر عبد الحق "حكم رابع" - سيد شعبان - أحمد حمدي "مساعد حكم فيديو".