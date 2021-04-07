شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك رفض إدارة القلعة البيضاء إسناد مواجهة القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم 18 أبريل الجارى على استاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، لطاقم حكام مصر.

وقال الموقع الرسمى للزمالك: "رغم أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة".

وكشف مصدر باللجنة التى تدير الجبلاية أن رئيس اللجنة الثلاثية يفكر لإسناد مباراة القمة لحكم مصرى ويتواصل حاليا مع ناديى الأهلى والزمالك لتعيين حكم مصرى، كما رفض رئيس اللجنة إرسال أى خطابات للاتحادات الأوروبية لاستقدام حكام أجانب انتظارا لموقف القطبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي السبت المقبل بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وبعدها سيكون على موعد مع لقاء حرس الحدود ببطولة كأس مصر يوم 14 أبريل الحالي بعدها يخوض لقاء قمة الدوري أمام النادي الأهلي يوم 18 أبريل على استاد القاهرة.