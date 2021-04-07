اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 6 إبريل العديد من الأخبار الرياضية منها ..زيزو يطلب زيادة عقده 7 ملايين جنيه فى الموسم للمساواة بزملائه..و الأهلي يواجه فريق سيمبا التنزاني على ملعب السلام.

كارتيرون يرفض تدخل نجوم الزمالك للعفو عن إمام عاشور

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تدخل بعض النجوم الكبار بالفريق فى مقدمتهم محمود عبد الرزاق شيكابالا من أجل العفو عن إمام عاشور، وإعادته لتدريبات الفريق.

اتحاد الكرة يدرس إقامة الدورى الجديد من دور واحد

تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، تقديم توصية للمجلس المنتخب الجديد لإدارة الجبلاية بإقامة مسابقة الدورى فى الموسم الجديد 2021 -2022 من دور واحد فقط فى ظل كثرة الإرتباطات الدولية للمنتخب فى الموسم المقبل، كما تدرس اللجنة انطلاق الدورى الجديد فى شهر فبراير 2022.

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني على ملعب السلام

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

اتحاد الكرة يلغى مكافآت الأعضاء فى اللائحة الجديدة

رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وضع مكافآت لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة حيث كان هذا الأمر مقترحا ضمن اللائحة الجديدة، إلا أن اللجنة استبعدت هذا البند وتمسكت بأن يكون عمل أعضاء اتحاد الكرة بشكل تطوعى.

غزل المحلة يتعادل مع سموحة بهدف لمثله بالدورى

تعادل فريقا غزل المحلة وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى .

أسوان بهدف +90 يهزم إنبى.. فيديو

نجح فريق أسوان في تحقيق الفوز على نظيره انبي بهدف نظيف أحرزه محمود شبانة في الدقيقة 94 بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة: ندرس تعيين حكم مصرى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، جديا تعيين حكم مصرى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر لها يوم 18 ابريل الجارى على ستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى بسبب ظروف فيروس كورونا وإجراءات العزل الصحى المتبعة حاليا والحجر الصحى فى معظم دول أوروبا.

زيزو يطلب زيادة عقده 7 ملايين جنيه فى الموسم للمساواة بزملائه

طلب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك من إدارة النادي تعديل عقده بصورة رسمية ومساواته بالقيمة المالية، التي يحصل عليها معظم زملاءه في الفريق الكروى، وذلك بعدما أصبحت قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها زيزو هي الأقل في الفريق.

اعرف قيمة المكافأة الفورية للاعبى الزمالك بعد الفوز على المولودية في الجزائر

قام مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بصرف مكافأة فورية لكافة لاعبي الفريق الكروي، فور انتهاء مباراة مولودية الجزائر، يوم السبت الماضي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي شهدت فوز الأبيض بهدفين نظيفين خارج الديار.

إجراءات "العزل" تهدد استقدام طاقم مميز لقمة الزمالك والأهلي

يواجه اتحاد الكرة أزمة في استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي المقرر لها 18 إبريل الجاري ، بسبب إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول الأوربية الكبيرة بسبب إجراءات كورونا ، وبالتالي سيخاطب اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة العديد من الدول الأوروبية و الأسيوية لتعيين حكام أجانب تحسبا لرفض العديد من الدول الأوروبية إرسال حكامها بسبب كورونا و إجراءات العزل المتبعة في العديد من الدول.