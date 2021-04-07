شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخطط لمنح الفرصة للحاوي وناصر ماهر أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لمنح الفرصة للثنائي العائد من الإصابة وليد سليمان وناصر ماهر في مباراة فريقه القادمة ضد سيمبا التنزاني باعتبارها مباراة تحصيل حاصل، والفوز فيها مجرد فوز معنوي لن يفيد الفريق الأحمر بعد تحديد طرفي الصعود لدور الثمانية من مجموعته وترتيب المراكز.

ويدرس موسيماني تجهيز وليد سليمان وناصر ماهر للمرحلة المقبلة، من أجل الاستعانة بهما في المباريات القادمة باعتبارهما من الأوراق المهمة في صفوف الفريق الأحمر، ولديهما قدرات فنية عالية ويمكنهما تقديم الإضافة القوية للأهلي.

كما يفكر موسيماني في إراحة محمد مجدي أفشة من المشاركة في المباريات حتى لا يستنفذ اللاعب قبل المواجهات المهمة في مشوار دوري الأبطال وفي الدوري، وهو الأمر الذي يدفعه لمنح الفرة لوليد وناصر.

وطلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون تقريراً عن الفرق الثلاثة المُرشحة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي لربع نهائي البطولة في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني المُتصدر بـ13 نقطة. ويلعب الأهلي مع سيمبا الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات وهي المباراة التى ستكون "تحصيل حاصل" بعدما صعد الفريقين لربع نهائي .

ويرغب موسيماني في الاستعداد الجيد لهذه المواجهة المرتقبة في ربع نهائي نهائي البطولة الافريقية الذى سيلعب فيه الأهلي مع الترجي أو صن داونز والوداد المغربي.