شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعد أيمن حفنى بفرصة المشاركة مع الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، مطالبه ببذل قصارى جهده فى التدريبات الجماعية، وإثبات رغبته فى الحصول على فرصة المشاركة مع الفارس الأبيض فى المباريات المقبلة.

ووعد كارتيرون أيمن حفنى بمنحه فرصة المشاركة بشكل تدريجى مع الزمالك فى مواجهات الدورى المقبلة، شرط أن يستعيد اللاعب مستواه المعهود.

وأكد المدير الفنى لأيمن حفنى أنه يثق فى قدراته وإمكانياته التى قد تُحدث الفارق مع الزمالك فى المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة استمرار بذل الجهد فى التدريبات حتى يحصل على تلك الفرصة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز فى المباراة المقبلة أمام تونجيث، لحصد الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 8 مع انتظار خسارة مولودية الجزائر من الترجى التونسى، حتى يضمن الزمالك التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بتفوقه فى المواجهات المباشرة على الفريق الجزائرى الذى سيكون متساويا معه فى عدد النقاط.