شكرا لقرائتكم خبر عن ريال × ليفربول: تألق فينيسيوس يطغى على هدف صلاح في فوز كبير للميرنجي. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد انتصارًا كبيرًا في ذهاب دور ال8 لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تغلب على ملعبه بنتيجة 3-1 ضد ليفربول.



وأنهى أصحاب الأرض مدريد الشوط الأول متفوقين بنتيجة 2-0، بفضل هدفين من الجناح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور والجناح الإسباني ماركو أسينسيو.

وفي الشوط الثاني قلص الضيوف الفارق لهدف بواسطة النجم المصري محمد صلاح، لكن أصحاب الأرض أعادوا الفارق لـ هدفين مجددًا بفضل هدف للبرازيلي المتألق بشدة في هذه المباراة، فينيسيوس جونيور.

رجل المباراة:

قدم الجناح البرازيلي الشاب، فينيسيوس جونيور، مباراة كبيرة، وحطم عدة أرقام قياسية من خلال تسجيله هدفين، وقيادته فريقه لتحقيق فوز كبير يمنحه أفضلية في مباراة الإياب.



أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فينيسيوس جونيور (20 عامًا و 268 يوم) هو ثاني أصغر هداف لريال مدريد في مباراة بأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا ، بعد راؤول (18 عامًا و 253 يوم) في مارس 1996 ضد يوفنتوس.

- سجل ماركو أسينسيو في أربع مباريات متتالية لريال مدريد في جميع المسابقات، حيث تمكن من تسجيل أهداف خلال هذه الفترة (أربعة) كما فعل في مبارياته الـ 41 السابقة.

- محمد صلاح سجل في 4 مباريات متتالية بدوري الأبطال للمرة الأولى في مسيرته بالمسابقة.

- صلاح سجل 6 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، ثاني أفضل سجل تهديفي له في المسابقة بعد سجله في موسم 2017/2018 (10).

- منذ أول مباراة لصلاح مع ليفربول، فقط كريستيانو رونالدو (140) وليونيل ميسي (156) وروبرت ليفاندوفسكي (177) سجلوا أكثر من النجم المصري مع فرقهم في مختلف البطولات، على مستوى جميع لاعبي أندية الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى.

- فينيسيوس جونيور سجل أول ثنائية تهديفية له خلال مسيرته مع ريال مدريد (مباراته رقم 106).

- فينيسيوس جونيور (20 عامًا و268 يومًا) هو ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية تهديفية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد كيليان مبابي في 2017 (بعمر 18 عامًا، ضد بوروسيا دورتموند).

- أخر 4 لاعبين سجلوا ثنائية تهديفية ضد ليفربول في أدوار خروج المغلوب / الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا كانوا من فرق إسبانية (جاريث بيل في 2018 مع ريال مدريد، ليونيل ميسي مع برشلونة في 2019، ماركوس يورنتي مع أتلتيكو مدريد في 2020 وفينيسيو جونيور مع ريال مدريد في 2021).

- زين الدين زيدان حقق الفوز بـ 31 مباراة من أول 50 مباراة له في دوري الأبطال، سجل لا يفوقه سوى سجل المدرب الألماني يوب هاينكس في تاريخ المسابقة (32 فوز في أول 50 مباراة).

- لوكا مودريتش (36 عامًا و6 أشهر) صنع هدف في كل من مبارياته ال3 الأخيرة في دوري الأبطال.