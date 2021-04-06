شكرا لقرائتكم خبر عن فودين يسجل فى الوقت القاتل ويقود المان سيتي لفوز مستحق أمام دورتموند في ربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا صعبًا على بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا فى اللقاء الذي جمع الفريقين في ذهاب ربع نهائي البطولة حيث فاز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

تقدم المان سيتي بهدف كيفين دي بروين في الدقيقة 19 فى الدقيقة 84 سجل ماركو رويس هدف التعادل.

وقبل نهاية المباراة فى الوقت القاتل سجل فيل فودين هدف فوز مانشستر سيتي في الدقيقة 90.

يُذكر أن مباراة الإياب في سيغنال إيدونا بارك ستقام يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.