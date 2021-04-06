شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق يفتح النار على حكم موقعة ريال مدريد ويصفه بـ«السخيف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح بيتر كراوتش نجم فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق النار على حكم مباراة فريقه أمام فريق ريال مدريد، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كانت المباراة قد انتهت بتفوق الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفاً أحرزه النجم الدولي المصري محمد صلاح في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الفريدو دي ستيفانو، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال كراوتش في تصريحات تلفزيونية خلال تحليله للقاء عبر قناة «بي تي سبورت» البريطانية: «بكل تأكيد كان هناك خطأ واضح على المهاجم ساديو ماني قبل لقطة هدف ريال مدريد الثاني، إنه قرار سخيف من حكم اللقاء فيليكس بريتش، الذي لا أعلم لماذا لم يطلق صفارته».

ويصنف الحكم الدولي الألماني فيليكس بريتش من فئة النخبة في عالم التحكيم، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، وكتب رسالته في القانون الرياضي.

وأسفرت القرعة عن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول، في تكرار أيضًا لنهائي عام 2018، الذي انتهى لصالح الملكي (3-1)، وهي نفس نتيجة مباراة الليلة، في انتظار ما سوف تُسفر عنه مباراة العودة والتي ستقام يوم الأربعاء 14 من الشهر الجاري على ملعب أنفيلد.

ويحتاج رجال المدرب الألماني يورجن كلوب للفوز بفارق هدفين نظيفين للحصول على بطاقة الترشح للدور نصف النهائي، بينما يكفي الفريق الملكي الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لكي يضمن التأهل للدور التالي.