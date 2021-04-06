شكرا لقرائتكم خبر عن «الطبيب التونسى» يحسم مشاركة «معلول» فى القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط على معلول، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، العودة لطبيب المنتخب التونسى سهيل الشملى، قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية وتحديد مصيره من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك، المقررة يوم 18 إبريل الجارى بالدورى الممتاز، وذلك لتجنب حدوث انتكاسة جديدة فى إصابته بعدما عانى من تجدد إصابته فى العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة فى المباريات الرسمية الأخيرة للأهلى، ووفقا للمعلومات الواردة من النادى فإن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأحمر، وافق على طلب اللاعب، خاصة أن طبيب نسور قرطاج أشرف على برنامجه العلاجى مؤخرا، وينتظر مدرب الأهلى فتوى الشملى لمعرفة موعد عودة معلول للتدريبات ومدى قدرته على المشاركة أمام الزمالك.

وكان الطبيب التونسى قد نصح، فى وقت سابق، الجهاز الفنى للأهلى بإشراك اللاعب بشكل تدريجى فى المباريات بعد تماثله للشفاء لتجنب إصابته، ويواصل معلول تنفيذ برنامجه التأهيلى من أجل التجهيز للمرحلة القادمة والعودة للمشاركة من جديد فى التدريبات، وأصر اللاعب على اتباع البرنامج التأهيلى المخصص له من سهيل الشملى، بعدما ذهب إلى بلاده للعلاج على يد طبيب المنتخب، فى وقت سابق.

من ناحية أخرى، عقد موسيمانى جلسة خاصة مع بدر بانون، لاعب الفريق، للشد من أزره ومطالبته بالاستمرار فى التألق بعد الانتقادات التى طالت اللاعب مؤخرا على خلفية الأخطاء التى وقع فيها خلال مباراة الفريق مع المريخ السودانى بدورى الأبطال الإفريقى، وأكد المدرب للنجم المغربى ثقته فى قدراته، بدليل إسناد مهمة تنفيذ ركلات الترجيح باعتباره الأفضل فى تنفيذها والتسجيل منها بسبب ثبات اللاعب خلال التنفيذ.

ونصح المدير الفنى المدافع المغربى بالهدوء والابتعاد عن أى مؤثرات خارجية حتى يستمر فى تقديم مستواه المُتميز ويساهم مع باقى زملائه فى المنافسة على البطولات التى يشارك فيها اللاعب.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للفريق عن رغبة موسيمانى فى مشاركة كهربا فى مباراة سيمبا، المقررة الجمعة المقبل، فى ختام دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك فى إطار رغبة المدرب فى إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين ومنح الفرصة للعناصر التى لم تشارك بشكل مستمر، وكذلك العائدون من الإصابة، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بعدما حسم الأهلى التأهل لدور الثمانية.

وأشار المصدر أن المدير الفنى يدرس الاستفادة من كل عناصر الفريق عن طريق استغلال مباراة سيمبا لتجهيز اللاعبين، خاصة أن الفريق مرتبط بمواجهة مهمة يوم 18 من الشهر الجارى أمام الزمالك، فيما احتوى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، الأزمة التى وقعت بين ثنائى الفريق محمد الشناوى ومحمد هانى، خلال مباراة المريخ السودانى، وذلك خلال جلسة جمعته مع الشناوى وهانى، وطالبهما بإغلاق ملف الأزمة العابرة التى وقعت بينهما بين شوطى المباراة، لأن الفريق أمامه ارتباطات مهمة الفترة المقبلة محلياً وإفريقياً.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة سيمبا، ويركز المدير الفنى على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها، بجانب تحفيز اللاعبين على تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات التى يشارك فيها الفريق.