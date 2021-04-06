شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى طرابلس يحسم صفقة حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم نادى أهلى طرابلس الليبى، اليوم الأربعاء، التعاقد بشكل رسمى مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يتواجد فى الإسكندرية اليوم مسؤولو النادى الليبى، من أجل حسم صفقة حسام حسن بشكل رسمى لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة، مقابل مليون دولار، وذلك بناء على طلب المدرب المصرى طلعت يوسف، الذى يتولى المسؤولية الفنية للفريق الليبى.

كانت مباراة غزل المحلة التى أقيمت أمس الثلاثاء فى الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز هى آخر مباراة لحسام حسن مع سموحة هذا الموسم، وقدم اللاعب أداءً مميزًا للغاية مع الفريق السكندرى فى الفترة الماضية حيث نجح فى إحراز 8 أهداف فى 13 مباراة لعبها مع الفريق فى المسابقة المحلية، وهو ما جعل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى يضمه لمعسكر الفراعنة الأخير لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022. كان النادى قد تعاقد مع الليبى محمد الترهونى، ظهير أيسر سموحة، لمدة ٦ أشهر مقابل 125 ألف دولار. وفى ذات السياق، يجهز أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، الثنائى عرفة السيد والأوغندى ديريك نسيبامبى لقيادة هجوم الفريق السكندرى فى المباريات المقبلة، لتعويض رحيل حسام حسن خاصة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق فى مركز قلب الهجوم. ووضع المدير الفنى لسموحة برنامجا خاصا لعرفة السيد لتجهيزه للمباريات المقبلة، بعدما ظهر أن اللاعب بعيد عن مستواه البدنى، وذلك بعد انتقاله للفريق فى يناير الماضى قادمًا من إنبى فى صفقة انتقال لاعب حر. ويستعد سموحة لخوض مباراة الأهلى المقرر إقامتها 21 إبريل الجارى على استاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر من مسابقة الدورى الممتاز.