شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريال مدريد.. الملكي يهزم الريدز بثلاثية في جولة الذهاب بدوري أبطال أوروبا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما في نصف مشوار دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ليفربول بثلاثية مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء 6-4-2021 والذي أقيم على أرض ملعب الفريدو دي ستيفانو معقل النادي الملكي.

أهداف المباراة

نجح ريال مدريد في التقدم على فريق ليفربول عن طريق جونيور فينسيوس عند الدقيقة 30 ممن عمر الشوط الأول بعدم استلامه الكرة الطولية من توني كروس ليمتصها على اللاعب البرازيلي على صدره ويسددها أرضية في شباك أليسون بيكر

وعزز ريال مدريد تقدمه على حساب ليفربول بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول بقدم أسينسو الذي استغل الخطأ الدفاعي الكارثي لفريق ليفربول الذي أرجع أرلوند الكرة بشكل خاطئ لحارسه والذي انتقض علي الكرة أسيسنيو وسجل الكرة في شباك أليسون بيكر.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 50 بعدما سقطت الكرة أمامه في منطقة جزاء النادي الملكي، لتصحب النتجية 2/1.ولجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو الذي أكد هدف صلاح.

وسجل ريال مدريد الهدف الثالث عند الدقيقة 63 بقدم فينسيوس صاحب الهدف الأول، بعدما حصل على تمريرة المخضرم مودريتش في منطقة جزاء الفريق الإنجليزي وسددها اللاعب البرازيلي أضية في شباك أليسون بيكر الذي فشل في التصدى لها.

وبدأ النادي الإسباني اللقاء بشكل هجومي على دفاعات ليفربول وعند الدقيقة الثانية سدد كريم بنزيما صاروخية ولكن أليسون بيكر تصدى لها ببراعة ومنع الكرة من الدخول للشباك.

ومارس لاعبي ريال مدريد الضغط المبكر على لاعبي ليفربول خاصة اللاعب الذي يحمل الكرة لمنع تنظيم هجمات منظمة على دفاعات النادي الملكي. وجاءت الدقيقة السادسة ولم يتغير البدايات وحاول لاعب الريال الضغط على دفاعات لاعبي الوسط والدفاع وتمرير الكرة من العمق للمتحرر كريم بنزيما الذي كان يتحرك بطول وعرض الملعب لإرباك حسابات الخط الخلفي لدفاعات ريال مدريد.

وعند الدقيقة العاشرة حاول محمد صلاح تحرير ليفربول من الضغط المتواصل بعدما نجح في الحصول على الكرة في وسط الملعب ورواغ لاعبين في كرة واحدة وكاد صلاح أن ينفرد بمرمى الريال لولا تدخل ميندي في اللحظات الأخيرة.

وبعد الهجمة المنفردة للنجم المصري العالمي محمد صلاح، عادت السيطرة من جديد لمواصلة ريال مدريد في تنظيم الهجمات المتتالية سواء عن طريق ميندي الذي نفذ عرضية في الدقيقة الثانية عشر وسددها جونيور برأسه لتخرج بسلام على أليسون بيكر.

وهدأ اللاعب نسبيا وانحصر في وسط ملعب الفريقين عند الدقيقة 25، وحاول محمد صلاح في تنظيم هجمات مرتدة لفريقه خاص في ظل التقوق للريال سواء في الضغط أو تمرير الكرة من الخلف، أو تمرير الكرة في العمق للمهاجم الفرنسي بنزيما الذي حاول يهرب في ظل الراقبة الشديدة عليه.

وأضاع فينسيوس الهدف الثاني عند الدقيقة 35 بعدما استلم الكرة من المهاجم المخضرن بنزيما وسددها على يمين حارس ليفربول الذي خرجت بالقرب من القائم الأيمن في تهديد واضح وصريح بالتسجيل للهدف الثاني للفريق صاحب الأرض.

وفي الشوط الثاني حاول ليفربول تعديل النتجية وبدأ بالضغط على دفاعات النادي الملكي وبدأت الطرفين يتحررا، ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 50 بعدما سقطت الكرة أمامه في منطقة جزاء النادي الملكي. وحاول يورجن كلوب تعديل النتجية خاصة بعد هدف محمد صلاح الذي قلص الفارق ولكن دفاعات ليفربول كان له رأيا آخر واستقبلت الهدف الثالث.

وعند الهجمة الحمراء في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني الزواية كانت سانحة لساديو ماني لتمرير الكرة إلى محمد صلاح المنفرد بالكرة ولكن السنغالي رفض واستمر في انايته الأمر الذي أثار غضب النجم المصري وأظهر عن غضبه بالتلويح في وجه الأناني ماني.

تشكيل ليفربول وريال مدريد الرسمي

أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهما، الثلاثاء 6-4-2021، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ودفع زيدان بالثنائي إيدر ميليتاو وناتشو فرنانديز في قلب الدفاع، لتعويض غياب رافائيل فاران وسيرجيو راموس.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد:

كورتوا- ميندي- ميليتاو- ناتشو- فاسكيز- كاسيميرو- مودريتش- كروس- فينيسيوس- بنزيما – أسينسيو.

أما يورجن كلوب، فواصل الدفع بالبرتغالي ديوجو جوتا من البداية، إلى جوار الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

«أليسون- روبرتسون- كاباك- فيليبس- أرنولد- فابينيو- فينالدوم- كيتا- ماني- جوتا- محمد صلاح».