شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح خامس مصري يسجل في شباك ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف فريقه الوحيد ليفربول، في خسارته أمام ريال مدريد الاسباني بثلاثية على ملعب الأخير، بمنافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا بنسختها الجارية.

وتمكن صلاح من تسجيل أول أهدافه في شباك ريال مدريد عقب ٣ مباريات سابقة لم يستطع خلالها زياراة مرمى الميرنجي.

وبات محمد صلاح خامس لاعب مصري يسجل في شباك ريال مدريد.

باكورة أهداف المصريين في شباك الريال كانت في عام 1961 خلال أول زيارة لبطل إسبانيا لمصر، حيث نجح اللاعب محمد موسى من تسجيل هدف الزمالك الوحيد في خسارته أمام الاسباني الملكي برباعية خلال مباراة ودية.

إبراهيم حسن، أحد أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيمن في الكرة المصرية، كان حاضراً بهدف شهير في مرمى ريال مدريد خلال فترة احترافه بنيوشاتل السويسري عام 1991 خلال مواجهة الفريقين بكأس الاتحاد الأوروبي، والطريف أن «هيما» عاد في مباراة الاياب للتسجيل من جديد ولكن هذه المرة في شباكه.

أحمد حسام ميدو، شارك في مناسبات عديدة أمام ريال مدريد الاسباني بقميص عدة أندية ونجح في هز شباك النادي الملكي وهو لاعباً في صففو مارسيليا الفرنسي بمنافسات دوري أبطال أوروبا نسخة 2003-2004.

محمد زيدان كان على موعد مع اّخر أهداف نجوم الكرة المصرية في شباك ريال مدريد، إذ أحرز في مباراة ودية جمعت الريال بهامبورج الألماني في عام 2008 بدولة الامارات