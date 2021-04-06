شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر بدر يانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي ،المدافع المغربي بدر بانون من تكرار المستوى السئ الذي ظهر به امام المريخ السوداني في المباراة التي جمعت الفريقين بدوري الابطال وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 .

وأكد موسيماني للاعب انه لن يتردد في استبعاده عن المباريات في حالة عدم تفادي الاخطاء التي وقع فيها اللاعب خلال اللقاء .



وصعد النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تعادله أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمعهما على أرض ملعب المريخ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021.